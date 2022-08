Les feux de l'amour - Episode du 19 août 2022

Devant l’acharnement de Phyllis à le faire rentrer à Genoa City, Adam lui confie dans quelles circonstances il a quitté Victor et la ville. Phyllis ne croit pas à son prétendu détachement. Mariah et Summer conseillent à Théo de changer d’attitude. Lola demande à Kyle de ne pas se fâcher avec William et d’attendre qu’il commette une erreur. Victoria met Victor devant un ultimatum : soit il lui lègue la société Newman, soit elle s’en va. Victor cède à sa demande.