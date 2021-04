Les feux de l'amour - Episode du 19 avril 2021

Summer fait son grand retour à Genoa City, pour la plus grande surprise de ses parents. Abby prend ses distances avec Arturo après les révélations de Nikki. Nick et Sharon annoncent leur départ en Californie à William et Phyllis, mais cette dernière le prend mal. Kyle encourage Mariah à se rapprocher de Tessa, mais leur soirée tourne court avec l’arrivée de Summer. Sharon s’inquiète de devoir annoncer leur déménagement à Faith, mais Victor ne l’entend pas de cette oreille...