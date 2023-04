Les feux de l'amour - Episode du 19 avril 2023

Lily reproche à Devon d’avoir appris par William qu’Amanda était la jumelle d’Hilary. William et Lily ont gagné le procès et celui-ci veut continuer à s’acharner sur Adam mais Lily, prudente, refuse. Tous les contacts professionnels de Chelsea l'abandonnent pour sa nouvelle ligne, suite au scandale de l’article. Furieux, Adam souhaite se venger de William.Chelsea l’exhorte à la prudence, mais il refuse d’écouter. Jack continue son enquête sur le mystérieux collier et contacte Lauren, dont le père a été en possession du bijou. Kyle et Summer avertissent leurs parents par mail qu’ils vont se marier le lendemain. Jack, Phyllis et Nicholas s'inquiètent de cette rapide union. Phyllis propose un partenariat pour louer les chambres du Grand phénix à des clients de la société Newman, mais Victoria refuse. Nikki et elle se réconcilient.