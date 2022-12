Les feux de l'amour - Episode du 19 décembre 2022 - Premières minutes

Adam et Chance rencontrent Riza qui leur donne des renseignements sur l’épouse de l’homme qu’Adam a tué. Il décide de lui transférer un million pour qu’elle arrête de chercher son mari, bien que Chance tente de l’en dissuader. Mais Phyllis a entendu toute la conversation grâce à un micro espion. Très amoureux, Kyle et Summer sont mis en garde par Jack car il trouve qu’ils vont trop vite. Néanmoins, il leur apporte son soutien. Sharon reproche à Rey et Nick de lui accorder trop de sollicitude. Elle a une première nausée due à son traitement. Nick se confie à Phyllis sur ses inquiétudes par rapport à Faith, très angoissée par l’état de santé de sa mère. Nick offre à Rey son soutien, en cas de besoin.