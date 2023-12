Les feux de l'amour - Episode du 19 décembre 2023

Summer et Kyle annoncent à leurs parents respectifs qu’ils ont décidé de relancer leur mariage. Phyllis et Nicholas ne cachent pas leur inquiétude, mais ils finissent pas se laisser convaincre. Summer rencontre Harrison. Mariah surprend Tara au téléphone avec son avocat. Elle décide de se présenter à elle et de l’interroger sur ses intentions. Amanda découvre que Richard avait entrepris de la retrouver et qu’il était sur le point de rencontrer sa famille d’accueil quand il est mort. Elena annonce à Nate qu’on lui offre un poste à Baltimore, mais elle n’a pas encore pris sa décision à ce sujet. Adam essaie de dissuader son père d’attaquer William.