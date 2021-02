Les feux de l'amour - Episode du 19 février 2021

Nikki annonce à la famille qu’il se passe quelque chose avec Victor. Ils se rendent tous aussitôt à l’hôpital. Victor est réveillé, ce qui n’arrange pas J.T. Sharon voulait inviter Nick, mais elle s’est faite devancer par Phyllis. Cette dernière tient à changer les idées de Nick et elle lui propose une soirée jeux vidéo et bières avec William. Sharon est furieuse contre elle. Ashley tente de rassurer Jack en prison et elle revient plus tard pour lui apprendre que Victor est enfin réveillé. Devon a une discussion avec Hilary. Il lui en veut d’avoir parlé à Simone dans son dos. Il décide d’annuler leur contrat pour le bébé.