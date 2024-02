Les feux de l'amour - Episode du 19 février 2024

Jack et Kyle commencent à sérieusement croire que Tara a comploté avec Sally pour obliger Summer à partir en Italie. Phyllis fait la rencontre d'Angelina Marchetti à Los Angeles. Cette dernière est accompagnée d'Eric Forrester, qui révèle à Phyllis que Sally lui a demandé de recommander Summer à Angelina. Tara est prise de panique à l'idée d'être démasquée, mais Sally l'encourage à garder la tête froide. A New York, Victoria et Ashland commencent à envisager un avenir ensemble. Adam fait part à Victor de son idée pour troubler la fusion entre Newman Entreprises et Locke Communications.