Les feux de l'amour - Episode du 19 janvier 2022 - Premières minutes

Nate annonce à Rey et Arturo qu'ils ont trouvé un donneur pour Lola. Summer souhaite épouser Kyle au plus vite, soit avant son opération. Tous les proches de Kyle et Summer sont sceptiques face à l'annonce de leur mariage. Mariah est morte d'inquiétude pour Sharon et Tessa, toutes deux en détention...