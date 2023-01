Les feux de l'amour - Episode du 19 janvier 2023

Summer et Kyle sont au Grand phénix pour prendre un verre avec Phyllis et Nick. Celui-ci n’est pas ravi d’apprendre que sa fille fréquente à nouveau Kyle. Phyllis tente de les soutenir. Summer comprend qu’il se passe quelque chose entre sa mère et son père. Chloé donne sa démission à Phyllis. Elle n’ose plus faire de commentaires à Chelsea, concernant Adam. Chelsea entrevoit un bel avenir avec Adam. Celui-ci part en quête d'informations avec son père, à propos d’Alyssa Montavo. Mariah monte sur scène après le concert de Tessa pour lui faire une déclaration d’amour.