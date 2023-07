Les feux de l'amour - Episode du 19 juillet 2023

William annonce à Lily qu’ils sont sur le point d’acquérir le site sur les ressources de santé. Ils doivent se rendre à Seattle pour conclure l’affaire. Lily fait son possible pour convaincre Nate de devenir le nouveau visage du site. Il souhaite du temps pour y réfléchir. William décide de voyager à bord du jet de Jabot, alors que Kyle et Summer prévoyaient de l’utiliser pour se rendre à Los Angeles. Ils font donc le vol ensemble. Des turbulences secouent l’avion. Elena a eu une discussion cordiale avec Devon. Il commence à accepter qu’elle refasse sa vie avec Nate. Imani arrive brusquement chez Amanda et l’accuse de vouloir escroquer sa mère. Amanda, qui ne compte pas en rester là, retourne chez Naya. Summer n’a pas dit à Sally où elle partait. Cette dernière obtient cette information par Jack. Elle s’inquiète de ce que Summer pourrait découvrir à Los Angeles.