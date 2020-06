Les feux de l'amour - Episode du 19 juin 2020

Abby confie à Victor la détresse de Victoria et lui conseille de prendre de ses nouvelles. Cette dernière ne veut pas être vue en position de faiblesse. Nikki et Jack passent du temps au chalet des Abbott, ce qui rend Gloria passablement jalouse. Elle décide donc de dîner avec Graham. Nikki et Jack sont secrètement pris en photo en train de s'embrasser. Après avoir essuyé un refus de la part de Jack et sur les conseils intéressés de Phyllis, Benjamin Hochman invite Victoria à dîner pour parler affaires. Chelsea a du mal à croire que Nicholas ait fait une croix sur son père. Victor complote avec Dean, le conseiller fiscal des Newman, pour saboter les projets d'expansion de Nicholas, qui se voit refuser deux offres. Dina avoue à Ashley qu'elle regrette la vente de Mergeron. Elle est déprimée. Mariah se confie à Tessa et finit par l'embrasser.