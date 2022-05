Les feux de l'amour - Episode du 19 mai 2022 - Premières minutes

Paul apprend à Chelsea que Calvin a été victime d'une crise cardiaque. Lola et Kyle déjeunent avec Céleste. Ils tentent d’arranger la situation, mais elle interprète tout à sa manière. Finalement, elle part chercher ses affaires au Club pour s’installer à nouveau à l’appartement. Phyllis rencontre Christine et s’en prend à elle. William voit la poupée de Cordelia chez Esther. Il ne comprend pas qui l’a placée là. Victor confond Le club et Le society. Il fait une scène au barman, qui n’a pas sa boisson. Victoria le ramène au bureau. Nikki prend le relais et le convainc de rentrer au ranch.