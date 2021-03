Les feux de l'amour - Episode du 19 mars 2021 - Premières minutes

Nicholas essaie de retrouver J.T. et cherche des informations auprès de Sharon, en vain. Une soirée en l'honneur de Dina est en cours d'organisation. Charlie et Abby montrent leur film à Jack. Par ailleurs, Kyle a donné des informations à Victor. Devon apprend qu’Hilary n’était pas enceinte et qu’elle se rendait à la clinique pour une procédure d’insémination artificielle.