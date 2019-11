Les feux de l'amour - Episode du 19 novembre 2019

Malgré les exhortations de Neil, Hilary et Lily ne cessent de se disputer à l'hôpital. Devon a oublié les raisons de l'accident. Nick parle de ses relations avec Chelsea à Phyllis. Gloria apprend à Kevin qu'elle est ruinée à cause de Jeffrey. Elle doit chercher du travail. Elle propose à Lauren de la seconder après avoir essuyé un refus de la part de Chloé pour réintégrer l'équipe de Chelsea. Lauren avoue à Phyllis qu'elle a caché la situation catastrophique de Fenmore à Michael. Chelsea et Chloé interrogent Sharon sur sa relation avec Dylan.