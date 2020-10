Les feux de l'amour - Episode du 19 octobre 2020 - Premières minutes

Victor profite de la soirée d'illumination du sapin de Noël pour redorer l'image de la société Newman avec la complicité de Devon et de sa photographe. Chelsea se sent coupable concernant le secret entourant Christian, mais elle fait bonne figure devant Nick. Abby obtient un compromis de la part de Victor en échange de son retour au sein de l'entreprise, mais les tensions restent palpables avec Victoria, qui a remarqué un rapprochement avec Scott. Matilda finit par faire un don de sang afin d'aider Sam. Sharon propose à Scott d'emménager chez elle. Victor fait douter Noah à propos de Tessa et propose 100 000 dollars à cette dernière pour qu'elle s'éloigne de sa famille, ce qu'elle refuse catégoriquement.