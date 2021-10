Les feux de l'amour - Episode du 19 octobre 2021 - Premières minutes

Rebekah Barlow engage Renee comme porte-parole de ses produits cosmétiques grâce à Devon. Ana réussit à faire avouer à Devon qu’il prend des médicaments contre l’anxiété. Devon décide mener une vie plus sage. Rey interroge Victoria et Nikki sur Victor et l’endroit où il se trouverait sans obtenir de réponse pas plus que sur la chemise et l’arme. Phyllis demande à Nick de se rendre à un rendezy-vous avec Rebekah Barlow pour la séduire et la faire signer avec Jabot. Mais Rebekah veut aller plus loin avec Nick. William, qui prenait un verre au bar, les voit monter dans la suite de Rebekah et prévient Phyllis. Mariah a peur de quitter Tessa et se confie à Kyle.