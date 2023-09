Les feux de l'amour - Episode du 19 septembre 2023 - Premières minutes

Après qu’Elena lui a confié qu’elle avait encore des sentiments pour lui, Devon lui avoue que cela est réciproque. Alors que Nate s’apprête à dire à Elena qu’il veut aller de l’avant, elle lui avoue la vérité. Kyle explique à Summer les détails de sa découverte de paternité. Elle est troublée, mais après en avoir parlé à sa mère, sans rentrer dans les détails, elle retourne auprès de Kyle et lui exprime son soutien indéfectible. Lauren parle des inquiétudes de Phyllis au sujet de Sally à Jack, qui remet à nouveau les choses au clair avec Phyllis avant de recevoir Sally à dîner. Kyle ne voit pas ce rapprochement d’un bon œil et ne se prive pas de le dire à Sally, l’accusant d’être une croqueuse de diamants. Abby projette de proposer à Mariah et Tessa d’emménager chez elle le temps de la grossesse.