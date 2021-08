Les feux de l'amour - Episode du 2 août 2021

Kyle refuse d'entendre les excuses de Summer. Lola et Abby se rencontrent pour la première fois, mais les choses ne se passent pas comme prévues. Nick se confie à Jack sur les rapports que son père entretenait avec Albert Miller et sans le savoir, il l’aide à faire un choix. Ashley n’est pas d’accord avec certaines décisions de William et se change les idées dans les bras de Neil. Victoria explique à William que son addiction au jeu va finir par lui poser des problèmes sur le plan professionnel.