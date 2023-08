Les feux de l'amour - Episode du 2 août 2023

Victoria et Nikki s’apprêtent à décoller pour Hawaï mais entre son travail et ses enfants, Victoria a du mal à s’octroyer des vacances. William veut en profiter pour présenter Lily à Katie et Johnny. Adam veut demander à Sharon de commencer une thérapie pour aider Chelsea à retrouver plus vite ses facultés, mais Nate, Chelsea et même Sharon, émettent des réserves. Encore secouée par l’interdiction d’approcher sa famille biologique, Amanda propose à Lily de l’accompagner à New York.