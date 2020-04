Les feux de l'amour - Episode du 2 avril 2020

Nicholas tente de dissuader Chelsea de poursuivre ses recherches pour retrouver Chloé. Mais la voyant en colère, il décide de lui apporter son soutien. Dina demande à Victor de jouer les entremetteurs entre sa famille et elle. Ainsi, il parle longuement avec Ashley pour tenter de la convaincre de rattraper le temps perdu avec sa mère. Abby finit par accepter de rencontrer Dina. Lily et Cane s'inquiètent du devenir du contrat avec la ligue de hockey après la maladresse de William. Lily annonce à Cane que Barry Strickler a de nombreux projets de carrière pour elle. Cane l'encourage à suivre cette voie. Hilary s'inquiète pour son émission et Mariah lui suggère d'inviter William sur le plateau pour qu'il puisse s'expliquer. Jack se fait un malin plaisir à taquiner William sur sa dernière bévue. Hilary surprend une conversation entre Juliet et Cane. Elle comprend ainsi qu'ils ont passé la nuit ensemble à Tokyo.