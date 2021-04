Les feux de l'amour - Episode du 2 avril 2021

Ashley et William apprennent par Neil que Jack est au chalet. Ce dernier a des hallucinations et il croit voir sa mère. William reproche à Neil d’avoir laissé Jack seul. Ashley et William se précipitent au chalet, mais ils finissent par retrouver Jack à la maison des Abbott, fatigué, mais en forme. Sharon et Nick ont une nouvelle relation amoureuse. Hilary se retrouve sans invité pour son émission du lendemain et Devon vole à son secours. Shauna et Charlie ont un peu de mal à communiquer.