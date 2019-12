Paul et Kevin découvrent que Sharon a peut-être compromis la mission de Dylan. Ce dernier entretient une relation intime avec Alex dans le but d'accéder à Fisk. Encore très fragilisé par son accident de voiture, Devon annonce à Hilary qu'il souhaite un enfant. Alors que Mariah s'apprête à démissionner de chez GBuzz, Hilary l'enjoint à rester et à faire la paix.