Les feux de l'amour - Episode du 2 décembre 2020

Ashley et Jack découvrent Graham inconscient avec une seringue plantée dans le bras. Dina se livre à la police et avoue qu’elle a commis un meurtre. Pourtant, ses propos sont trop confus pour être recevables. Après une discussion avec Phyllis au sujet de la maternité, Hilary prend une grande décision. Tessa, qui a dérobé le journal intime de Mariah, se sert de ses écrits pour composer une nouvelle chanson qu’elle interprète à Devon. Lily et Cane savourent leurs retrouvailles à Paris et se remémorent des moments marquants de leur histoire.