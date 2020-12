Les feux de l'amour - Episode du 2 décembre 2020 - Premières minutes

Victoria se pose des questions sur sa relation avec J.T. et elle ne parvient pas à se concentrer sur son travail. Elle décide d'en parler avec lui. Hilary souhaite présenter une émission qui parle de la maternité et de toutes les options qui existent pour qu'une femme puisse devenir maman. Elle en parle à Mariah qui ne l'écoute que d'une oreille, trop occupée à chercher son journal intime. Tessa passe dans L'heure d’Hilary et interprète la chanson qu’elle a composée grâce aux écrits de Mariah. Cette dernière reconnaît tout de suite ses mots et provoque un scandale. De retour à Genoa City, Lily et Cane annoncent à leurs enfants qu’ils vont vivre à nouveau comme avant avec le petit Sam, en plus. Lily espère au fond d’elle qu’elle réussira à faire une place dans son cœur à cet enfant qui n’est pas le sien.