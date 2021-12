Les feux de l'amour - Episode du 2 décembre 2021 - Premières minutes

William rend visite à Lily en prison et lui raconte le baiser échangé entre Victoria et Cane. Phyllis tente de convaincre Sharon de faire équipe avec elle pour contrer les Newman car elle craint qu’ils ne leur mettent le meurtre de J.T. sur le dos. Sharon refuse. Cane se rend à la prison, mais l’heure des visites est passée et il apprend que William l’a devancé en venant voir Lily.