Les feux de l'amour - Episode du 2 décembre 2022 - Premières minutes

Victoria se réfugie au ranch, chez ses parents, après sa séparation avec William. Pour l'aider à lâcher prise et à se défouler, Victor décide de lui faire faire de la boxe. Kyle tente de repousser sa discussion avec Lola et écoute les conseils de son père à ce sujet. De son côté, Phyllis a rendez-vous avec Chance, mais elle passe son temps à le questionner sur Las Vegas, ce qui ne lui plaît pas. La soirée est écourtée à cause de Summer qui appelle sa mère à l’aide, pour discuter de Kyle. Chance retourne auprès d’Abby. William se bat dans un bar et Amanda le tire d’affaire avant de culpabiliser à cause de leur séparation.