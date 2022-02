Les feux de l'amour - Episode du 2 février 2022

, , , , , , ou En savoir plus sur

Lola confronte Summer à l'hôpital. Elle lui annonce qu'elle ne veut plus la revoir après leur sortie. Elles sont interrompues par Kyle, venu chercher Summer pour la ramener à la maison. Summer et Kyle sont accueillis chez les Abbott par Jack et Abby. Tandis que Summer se repose, Kyle avoue à son père pourquoi il a accepté d'épouser Summer. Rey ramène Lola chez lui. Il lui raconte ce qu'il s'est passé entre lui, Mia et Arturo pendant qu'elle était dans le coma. Sharon est de retour au poste de police. Elle n'est pas sûre de vouloir rester si Paul n'accepte pas de réengager Rey. Devon retrouve Jett et Elena à leur motel. Il tente de les convaincre d’emménager chez lui et de le laisser les aider.