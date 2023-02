Les feux de l'amour - Episode du 2 février 2023

Victoria fait son retour à la tête de la société Newman et libère Nick, qui assurait l’intérim. Adam annonce à Victor qu’il détient la preuve qu’il a tué A.J. Montalvo dans le Kansas des années auparavant et menace de dénoncer son père. Nikki met Nick en garde lorsqu’elle découvre que Phyllis et lui sont de nouveau ensemble. Sharon apprend que la chimiothérapie ne suffira pas à la guérir de son cancer.