Les feux de l'amour - Episode du 2 janvier 2023 - Premières minutes

Toute la famille est autour de Victoria pour son réveil. En discutant, ils apprennent que William est venu la voir à leur insu. Nate annonce qu’elle pourra sortir rapidement et qu’elle n’aura pas de séquelle. Pour Victor se pose alors la question de l’intérim. Il annonce donc à Nicholas qu’il envisage de mettre Adam à la tête de la société Newman dans le but de faire réagir Nicholas et de l’obliger à prendre la place. Adam demande conseil auprès de Jack et lui avoue qu’il n’a pas d’arrière-pensée en ayant proposé de remplacer Victoria. Chance engage Kevin pour voler l’enregistrement dont dispose Phyllis et où on l’entend avec Adam. Fatiguée de se battre avec Phyllis, Abby lui vend ses parts de l’hôtel avant de lui avouer qu’elle a acheté le terrain en face du Grand phénix pour y construire un hôtel encore plus prestigieux.