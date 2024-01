Les feux de l'amour - Episode du 2 janvier 2024

Angelina Marchetti propose à Summer d’être sa nouvelle directrice artistique en Italie. Tara menace Summer d’empêcher Kyle de voir son fils si elle n’accepte pas de quitter le pays. Ashland et Victoria acceptent de parler de leur relation avec les parents de cette dernière. Ensuite, Ashland convie Victoria dans sa suite au Grand phénix et elle parvient à le convaincre de discuter d’une fusion entre Newman Entreprises et Locke Communications. Kyle continue de se rapprocher d’Harrison.