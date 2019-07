Les feux de l'amour - Episode du 2 juillet 2019 - Premières minutes

Lors de son audience préliminaire, Adam plaide coupable pour agression sur le gardien de prison. Tout le monde est sous le choc. Chelsea et Michael tentent de le raisonner, en vain. Adam finit par renvoyer Michael. Sous l'influence de Dylan, Abby se met à penser que Victor a piégé Adam pour le faire accuser du meurtre de Constance Bingham. Nikki confronte Victor, qui avoue les faits. Elle le soutient malgré tout. Complètement abattu, Adam reçoit la visite de Nicholas en prison et le supplie de veiller sur Connor et de prendre sa place de père en son absence. Très ému, Nicholas finit par accepter.