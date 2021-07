Les feux de l'amour - Episode du 2 juillet 2021 - Premières minutes

Neil tente de réconcilier Lily et Devon, mais ce dernier campe sur ses positions avec Lily. Neil a passé la nuit avec Ashley et il ne sait pas à quoi s’en tenir avec elle pour la suite. La nouvelle que Nick a acheté la société de location circule. William tombe de haut. En revanche, Ashley et Jack sont aux anges. Nick fait la paix avec William. Il veut s’assurer que Summer tiendra sa parole concernant son secret. Mariah passe chez Devon, qui a commencé à emballer des vêtements d’Hilary. Mariah est inquiète pour Tessa.