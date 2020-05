Les feux de l'amour - Episode du 2 juin 2020 - Premières minutes

Nikki a réussi à jouer au gala de charité, malgré la tentative de sabotage de Nick. Victor est furieux contre son fils. Ils ont une violente dispute et en viennent aux mains dans le parking. Hilary et Howard, qui se trouvaient là, filment toute la scène et Hilary se demande ce qu'elle va pouvoir faire de cet enregistrement vidéo. Devon la soupçonne de préparer un mauvais coup et l'accuse de ne pas être suffisamment responsable. Abby se sent mise de côté car Victoria et Victor ne veulent pas lui raconter ce qui s'est passé. Elle a une altercation avec sa sœur et finit par lui lancer son verre à la figure. Victoria perd l'équilibre et tombe, se cognant légèrement la tête. William propose à Phyllis de passer la soirée avec les enfants et lui car il est est important qu'ils connaissent la femme qui partage sa vie. Victoria rentre et les voit ensemble. Nikki veut à tout prix quitter le gala et demande à Jack de l'emmener loin de tout cela. Ils se rendent au chalet des Abbott et Nikki embrasse Jack…