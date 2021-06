Les feux de l'amour - Episode du 2 juin 2021

Lily, Hilary et Charlie sont victimes d'un accident de voiture. A l’hôpital, Cane est soulagé de constater que son fils et sa femme vont bien. Mais Hilary est dans un état grave et Nate tente une opération pour les sauver, son bébé et elle. Charlie explique à son père que Lily et Hilary se sont disputées dans la voiture et Lily a grillé un feu rouge. Nicholas demande à tous les membres de sa famille de venir travailler avec lui chez Etalon noir. Summer décide de rester chez Fenmore tandis qu’Abby décide de suivre Nicholas. Victoria souhaite rester au sein de la société Newman, à condition de redevenir directrice des opérations. Sharon en veut à Nicholas de lui avoir menti encore une fois.