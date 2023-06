Les feux de l'amour - Episode du 2 juin 2023

Après avoir retrouvé un écouteur bleu, Rey et Paul se mettent sérieusement à suspecter William d’être l’auteur du coup de feu qui visait Adam. William fait appel aux services d’Amanda pour assurer sa défense. Adam supplie Chelsea de le pardonner et de quitter la ville avec Connor et lui. Victor, très préoccupé par l’état psychologique d'Adam, demande à Sharon de lui venir en aide. Chance et Abby annoncent à Jill puis à Ashley, leur intention de se marier dès la semaine suivante.