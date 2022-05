Les feux de l'amour - Episode du 2 mai 2022

Nick sait ou se doute que Phyllis a aidé Adam. Il ne pourra plus jamais la croire. Phylis accepte finalement la proposition d’Adam pour diriger Etalon noir. Kevin va voir Adam pour lui dire qu’il a rempli son contrat et qu’il veut récupérer Chloé, mais les informations n’étant d’aucune utilité, il le presse à trouver quelque chose qui prouve que Nick n’est pas un bon père. N’ayant pas le choix, Kevin accepte. Ana essaie de parler à Devon, de sa crise de panique et du deuil de sa femme qu’il ne semble pas avoir fait. Devon esquive le sujet. Plus tard, Elena a une conversation avec lui. Elle le pousse dans ses retranchements et lui dit qu’ils vivent en réalité une relation à trois. Elle regrette d’avoir passé la nuit avec lui et part. Nate annonce à Victor et Nikki que le traitement n’a aucun effet sur lui. Nikki s’étant informée sur de possibles essais cliniques, Nate confirme qu’il y en a un pour lequel il est éligible. Hélas, ce médicament en phase de test peut avoir des effets non désirables très importants dont la baisse des capacités cognitives. Malgré les risques et après avoir demandé l’avis à son fils Nick, Victor accepte cette opportunité car c’est sa seule chance de guérison. Adam se rend au ranch pour voir son père qui s’entraîne à la boxe. Il affirme sa force et se tait par rapport à son état de santé. Victor ne croit pas aux bons sentiments de son fils. Vexé et humilié, Adam s’en va…