Les feux de l'amour - Episode du 2 mars 2021

Alors que Paul vient faire une perquisition au domicile de Victoria, Phyllis réussit à subtiliser le tisonnier et le téléphone de J.T. Paul découvre tout de même une tablette qui semble appartenir à Victor. De son côté, Nikki demande à Sharon de l’aider à se débarrasser du tapis couvert de l’ADN de J.T. Neil découvre avec horreur qu’Hilary travaille dans les locaux du groupe Hamilton-Winters et qu’elle est peut-être enceinte de Devon. Kyle convoque une réunion du conseil d’administration afin d’ouvrir le capital de Jabot. Mais alors que les votes sont en faveur de l’introduction en bourse, Jack arrive et reprend sa place de P.-D.G. Nikki et Victoria annoncent à Reed que son père ne reviendra pas.