Les feux de l'amour - Episode du 2 mars 2022

Genoa City est sous le choc en apprenant la mort de Neil Winters. Victor se souvient d’un ami cher et partage sa peine avec Nikki. Mis au courant par Abby, Ashley et Jack essaient de se soutenir et envisagent même de faire une trêve. Devon cherche à faire bonne figure auprès de sa famille alors que Lily, de plus en plus abattue, se sent coupable de la mort de son père.