Les feux de l'amour - Episode du 2 novembre 2020 - Premières minutes

Sachant que les autorités sont sur le point de découvrir qu'elle a détourné l'argent de Victor, Nikki alerte Kevin, qui prévoit de quitter la ville et lui conseille de faire de même. De retour de voyage, Victor confie à Abby et Scott la tâche de retrouver la personne qui a acquis le parc Chancellor. Il demande ensuite à Victoria qui, selon elle, aurait pu lui voler de l'argent sur son compte, ignorant que sa fille protège la responsable. Victoria, accompagnée de Nikki, retrouve J.T. pour le convaincre de ne pas dénoncer sa mère. Celui-ci doit, en effet, donner les conclusions de son enquête avant la fin de la journée. Jill est de retour à Genoa City pour Noël. Après avoir sermonné William et félicité Cane, elle leur annonce qu'elle souhaite vendre les industries Chancellor. De plus en plus surmené, Jack cherche le moyen de remettre Jabot sur le devant de la scène médiatique.