Les feux de l'amour - Episode du 2 novembre 2021

Les enfants de Nikki sont à son chevet à l’hôpital. Nate leur demande de se préparer au pire. Reed souhaite être seul avec sa grand-mère. Il lui avoue la vérité et s'en veut beaucoup de l’avoir renversée. William se rend seul au spectacle de Noël de Johnny. Mia et Rey organisent un dîner de Noël avec Arturo, Abby, Lola, Kyle et Sharon. Mia se vante que sa relation avec Rey s’est améliorée et aimerait devenir amie avec Sharon. Cette dernière est loin d’en être ravie ! Jack fait une surprise à Kerry en l’invitant en vacances à Bora-Bora. Elle finit par accepter. Arturo offre une parka à Abby pour aller camper.