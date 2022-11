Les feux de l'amour - Episode du 2 novembre 2022 - Premières minutes

Abby, Kyle et Lola se chargent d'organiser le repas du réveillon de Noël au Society, à la grande joie d'Ashley et Traci. Jack tente de convaincre William de passer la soirée avec eux, étant donné qu'il ne pourra rejoindre Victoria dans le Colorado que le lendemain matin. Michael et Lauren reçoivent une visite surprise de Fen, qui leur annonce avoir pu quitter sa cure de désintoxication, avant de retrouver la famille Abbott au grand complet.