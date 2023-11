Les feux de l'amour - Episode du 2 novembre 2023

Lola essaie de réconcilier Nate et Elena, en vain. Kyle tente d’avouer la vérité à Ashland, mais il en est empêché par Tara puis Ashland lui-même qui a rendez-vous avec Victor pour signer le contrat Cyaxare. Mais il souhaite plus d’argent et refuse de signer tant que le contrat n’est pas renégocié. Il est victime d'un malaise cardiaque, mais Victor ne veut pas appeler les secours tant qu’il n’a pas signé. Kyle et Jack voient leurs usines fermer à tour de rôle et tentent d’endiguer la catastrophe. Toute leur chaîne de fabrication est à l’arrêt. Après une âpre discussion entre Victor et Victoria, Nikki tente de convaincre Victoria de changer d’attitude avec son père et celle-ci invite William à une soirée en famille.