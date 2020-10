Les feux de l'amour - Episode du 2 octobre 2020

Abby et Scott sont toujours coincés dans le box de stockage de Zack. Leurs proches s’inquiètent et la presse n’en parle pas. Phyllis propose à Jack d’aller voir Hilary pour qu’elle raconte leur version de l’histoire dans L'heure d’Hilary. Victoria souhaite dire à la presse qu’Abby est la seule responsable de Rendez-vous ciblé et que la société Newman n’est pas impliquée. Mathilda et Charlie réconfortent leur père. Lily est déçue par son nouveau contrat au sein de la société Newman.