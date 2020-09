Les feux de l'amour - Episode du 2 septembre 2020 - Premières minutes

Abby, Traci et Jack tentent de réconforter Ashley, après que Dina ait révélé la véritable identité de son père biologique. Zack confie ses impressions sur Hashtag à Scott et ce dernier lui propose son aide afin de promouvoir Rendez-vous ciblé. Tessa aimerait pouvoir poursuivre sa discussion avec Mariah, mais celle-ci refuse. Sharon vient leur annoncer la nouvelle disparition d'Alice. Elle s'inquiète pour Mariah et sa relation avec Tessa. Graham abandonne Dina dans sa chambre alors qu'elle est évanouie et cherche à quitter la ville.