Les feux de l'amour - Episode du 2 septembre 2022 - Premières minutes

Connor part vivre chez Adam malgré l’inquiétude de Chelsea et Nick. Phyllis doit quitter l’appartement d’Adam et part vivre au Grand phénix. Sharon et Rey décident d’avoir un deuxième rendez-vous le soir même. Cane et Jill annoncent à Devon en présence d’Amanda que le testament est falsifié et qu’il n’est pas l’héritier de Katherine. Devon est inquiet et déçu que sa grand-mère ait choisi Cane comme héritier.