Les feux de l'amour - Episode du 20 avril 2020 - Premières minutes

Après l'incident avec Graham, Ashley et Jack s'inquiètent pour leur mère. Furieuse, Victoria refuse de capituler face à la plainte contre Cane, qui craint une polémique. Mariah et Noah tentent de convaincre Tessa d'accepter la proposition de Devon. Mathilda assiste au concert de Reed. Lily apprend qu'Hillary est de mèche avec Juliet. Une rencontre entre Abby et Victoria fait ressurgir les tensions.