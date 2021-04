Les feux de l'amour - Episode du 20 avril 2021

Nicholas et Sharon apprennent que Michael représentera Victor devant le juge pour la garde de Christian. Alors qu'ils informent Mariah de la situation, ils sont interrompus par un appel de Phyllis. Summer a été arrêtée la veille et a passé la nuit en prison. Après l'avoir ramenée à la maison, Phyllis espère qu'une discussion avec elle et Nicholas aidera à tirer la situation au clair. Hilary emménage chez Devon en même temps que Neil récupère les clés de l'appartement juste en face. Plus tard, ce dernier reçoit la visite de Jack, venu le féliciter pour avoir réussi à le battre.