Les feux de l'amour - Episode du 20 avril 2022

Victor réunit ses enfants pour leur annoncer sa maladie et Victoria espère prendre le fauteuil de son père. En privé, Victor souhaite confier le poste à Adam, qui décline son offre. Victoria, persuadée de s’être fait doubler par Adam, continue à lui faire des reproches. Nick apprend par Rey que Kevin a rencontré Adam. Traci lit des passages de son roman à Dina. Abby, Kyle et Lola commencent à s’occuper des premiers préparatifs du mariage. Mariah annonce à Kyle qu’elle devient directrice de Power Communications. Cane affirme à Traci qu’il va être promu à son travail et qu'il va se rapprocher géographiquement de Lily.