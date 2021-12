Les feux de l'amour - Episode du 20 décembre 2021

Dans le cadre de son travail, Sharon reçoit un e-mail avec un fichier audio incriminant Victor pour le meurtre de J.T. Elle décide de s’absenter pour en discuter avec Nicholas, mais elle se voit contrainte d’en référer à Rey. Fen est attendu pour le concert privé organisé par Devon, mais gagné par le stress, il décide de rester un peu avec Summer, Mariah, Tessa, Lola et Kyle et finit par être en retard. Arrivé sur place, il découvre que quelqu’un d’autre chante à sa place. Fen se livre sur sa séance photo avec Kyle. Summer insiste pour montrer les photos, ce qui met Lola hors d’elle et provoque une dispute entre Kyle et elle.