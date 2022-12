Les feux de l'amour - Episode du 20 décembre 2022

Phyllis a découvert ce qu’Adam a fait à Las Vegas et au lieu de le lui dire, elle décide de se servir de Chelsea pour arriver à ses fins. Lola rentre de Miami et assure à Kyle et Summer, qui forment maintenant un couple, qu’elle n’a aucune rancœur envers eux. Elle a décidé d’ouvrir un restaurant à Miami. Abby est sous le choc lorsque Phyllis lui annonce que des clients menacent Le grand phénix d’un procès.